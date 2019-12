La semifinale dei 100 rana degli Europei di nuoto in vasca corta regala due pass per la finale agli azzurri presenti in gara. Nella prima semifinale Nicolò Martinenghi si classifica terzo dietro a Murdoch e Sakci. Anche nella seconda arriva un terzo posto per Fabio Scozzoli che insieme al collega si assicura un posto in finale. Menzione speciale per la prova di Shymoavich nella seconda semifinale che gli vale il record europeo (55”89).

