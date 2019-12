Ancora medaglie per l’Italia del nuoto agli Europei in vasca corta: Fabio Scozzoli porta a casa un bronzo nei 100 rana a Glasgow. L’azzurro ha chiuso la sua gara in 56.55 alle spalle dell’olandese Kamminga e di Shymanovic. Quinti posto per l’altro azzurro, Martinenghi.

“Eravamo tutti vicini, ce la siamo giocata nel giro di pochi centesimi, sono pienamente soddisfatto. Sono contento, siamo affiatati, siamo un bel gruppo, con Nicolò gareggiando insieme ci siamo stimolati negli ultimi anni, una spinta per entrambi. Ci avrei scommesso sull’oro di Martina, la vedo tutti i giorni in allenamento, so quanto si impegna e vedo quanto va forte, siamo un bel gruppo di allenamento, lei è una dei trascinatori, è una di quelle che non mollano mai ed i risultati si vedono“, ha dichiarato Scozzoli ai microfoni Rai.

