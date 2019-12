Niente da fare per l’Italia nella finale dei 100 dorso degli Europei di nuoto in vasca corta. Sabbioni chiude al quarto posto con il crono di 50”33, fuori dal podio per appena 3 centesimi. Mora termina invece in ottava posizione con il tempo di 50”61. L’oro va al russo Kolesnikov (49”09), davanti al tedesco Diener (49”94) e al romeno Glinta (50”30).

