E’ iniziata l’ultima giornata di sfide a Glasgow: oggi si chiudono i giochi agli Europei di nuoto in vasca corta. Tante ancora gli italiani che oggi scenderanno in vasca a caccia di medaglie. Tra le donne ritroviamo Federica Pellegrini, Martina Carraro e Simona Quadarella, ma anche gli uomni potranno regalare emozioni, con Miressi già in finale e altri connazionali a caccia di un pass per le sfide del pomeriggio.

Ecco il programma delle gare di oggi:

Batterie del mattino:

50 sl donne – Silvia Di Pietro, Federica Pellegrini

50 dorso uomini – Simone Sabbioni, Thomas Ceccon, Lorenzo Mora

200 rana donne – Francesca Fangio, Martina Carraro, Anna Pirovano, Arianna Castiglioni

200 farfalla uomini – Alberto Razzetti,

400 sl donne – Federica Pellegrini, Simona Quadarella, Martina Caramignoli, Giulia Gabbrielleschi

4×50 mista uomini – Italia

4×50 mista donne – Italia

Semifinali e finali ore 18:00

50 sl donne – semifinali

50 dorso uomini – semifinali

200 rana donne – finale

100 sl uomini – finale

100 farfalla donne – finale

100 misti uomini – finale

400 sl libero donne – finale

200 farfalla uomini – finale

50 sl libero donne – finale

50 dorso uomini – finale

4×50 mista donne – finale

4×50 mista uomini – finale

Valuta questo articolo