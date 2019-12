Gli Europei di nuoto in vasca corta proseguono nelle acque di Glasgow e dopo la medaglia d’oro di Simona Quadarella, l’Italia ha voglia di incrementare il proprio bottino nel medagliere. Tanti gli azzurri in gara a partire dalle batterie delle 10:30 nel tentativo di aggiudicarsi un pass per le consuete finali delle 18:00. Occhi puntati sulla giovane Benedetta Pilato impegnata con Carraro, Castiglioni e Fangio nei 100 rana femminili. Margherita Panziera darà bataglia nei 200 dorso donne, mentre Scozzoli e Martinenghi saranno in gara nei 100 rana uomini. In gara anche la staffetta 4×50 femminile che chiuderà il programma.

Europei nuoto vasca corta, il programma della terza giornata:

Batterie ore 10:30

100 rana donne – Martina Carraro, Arianna Castiglioni, Benedetta Pilato, Francesca Fangio

50 sl uomini – Federico Bocchia, Alessandro Miressi, Leonardo Deplano, Giovanni Izzo

200 dorso donne – Margherita Panziera

100 rana uomini – Fabio Scozzoli, Nicolò Martinenghi

200 farfalla donne – Ilaria Bianchi, Anna Pirovano, Ilaria Cusinato

200 misti uomini – Thomas Ceccon, Lorenzo Tarocchi

4×50 sl donne – Italia

Semifinali e finali ore 18:00

50 sl uomini – semifinali

100 sl donne – finale

100 rana uomini – semifinali

200 dorso donne – finale

200 misti uomini – finale

200 farfalla donne – finale

100 rana donne – semifinali

100 dorso uomini – finale

100 misti donne – finale

1500 sl uomini – finale

50 sl uomini – finale

4×50sl donne – finale

