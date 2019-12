La seconda giornata degli Europei di Nuoto in vasca corta, in corso di svolgimento a Glasgow (Scozia), vedrà scendere nelle acque scozzesi i principali rappresentanti della disciplina tricolore. Federica Pellegrini sarà impegnata nei 100 stile libero, Gregorio Paltrinieri, Gabirele Detti e Domenico Acerenza saranno impegnati nei 1500 sl maschili. Ma non solo, tanti gli italiani impegnati nelle batterie delle 10:30, alle quali faranno seguito semifinali e finali alle 18:00.

Europei nuovo vasca corta, il programma della seconda giornata di gare:

Batterie ore 10:30

200 sl uomini – Filippo Megli, Matteo Ciampi, Stefano Ballo, Mattia Zuin

50 farfalla donne – Elena Di Liddo, Ilaria Bianchi, Silvia Di Pietro

200 rana uomini – Nicolò Martinenghi

100 sl donne – Federica Pellegrini, Silvia Di Pietro,

100 dorso uomini – Simone Sabbioni, Lorenzo Mora, Thomas Ceccon, Matteo Restivo

100 misti donne – Ilaria Cusinato, Costanza Cocconcelli

400 misti uomini – Lorenzo Tarocchi

4×50 mista mista – Italia

1500 sl uomini – Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza, Gabriele Detti

Semifinali e finali ore 18:00:

50 farfalla donne – semifinali: Elena Di Liddo, Ilaria Bianchi

200 sl uomini – finale: Stefano Ballo, Filippo Megli

200 rana uomini – finale

100 sl donne – semifinale: Federica Pellegrini

100 dorso donne – finale

100 dorso uomini – semifinali: Lorenzo Mora, Simone Sabbioni

100 misti donne – semifinali: Costanza Cocconcelli

100 farfalla uomini – finale

800 sl donne – finale

50 farfalla donne – finale

4×50 mista mista – finale

