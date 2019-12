Tutto pronto per la penultima giornata di gare a Glasgow, dove si stanno svolgendo gli Europei di nuoto in vasca corta.

L’Italia va a caccia di altre medaglie per arricchire il proprio bottino, che al momento conta 4 ori, 2 argenti e 5 bronzi utili per occupare il secondo posto nel medagliere. Aspettative alte oggi soprattutto nei 200 stile libero, che vedranno in vasca Federica Pellegrini, pronta a stupire insieme a Margherita Panziera. Occhi puntati anche su Fabio Scozzoli, già qualificato per la finale dei 100 rana insieme a Nicolò Martinenghi.

Europei nuoto vasca corta, il programma della quarta giornata:

Batterie ore 10:30

50 farfalla uomini – Codia, Rivolta, Ceccon

50 dorso donne – Scalia, Di Liddo, Cocconcelli

100 sl uomini – Condorelli, Miressi, Ceccon, Frigo

200 sl donne – Pellegrini, Panziera

100 farfalla donne – Di Liddo, Bianchi, Di Pietro

100 misti uomini – Orsi, Ceccon, Izzo, Razzetti

200 misti donne – Cusinato, Pirovano, Cocconcelli

4×50 sl mista – Italia

Semifinali e finali ore 18:00

50 dorso donne – semifinali

50 farfalla uomini – semifinali

100 rana donne – finale (Martina Carraro e Arianna Castiglioni)

100 sl donne – semifinali

200 misti uomini – finale

100 misti uomini – semifinali

200 sl donne – finale

100 rana uomini – finale (Fabio Scozzoli e Nicolò Martinenghi)

100 farfalla donne – semifinale

50 farfalla uomini – finale

50 dorso donne – finale

4×50 sl mista – finale

