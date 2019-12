Inizia oggi lo spettacolo degli Europei di nuoto in vasca corta a Glasgow. Gli italiani sono pronti a dare tutto il loro supporto alla delegazione azzurra volata in Scozia, che punta a tornare a casa con un bel bottino di medaglie per festeggiare al meglio il natale.

Non poteva mancare Federica Pellegrini, che inizia la sua avventura in vasca corta domani con i 100 sl, pronta a nuotare anche i 200, dove è campionessa del mondo nella vasca da 50 metri e col dubbio per i 400.

“Io non mollo mai. Il nuoto è il più grande amore della mia vita. Mi ha dato tanto, in tutti i sensi. E ci vuole tanto amore per farlo. Mi sono allenata bene e sono tranquilla“, ha dichiarato alla ‘rosea’ l’azzurra alla vigilia del suo esordio, senza sbilanciarsi troppo e rimanendo concentratissima sul suo lavoro.

