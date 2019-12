Italia d’argento nei 100 stile libero maschili degli Europei di nuoto in vasca corta. In quel di Glasgow, Alessandro Miressi firma un’ottima prestazione ritoccando il record italiano della disciplina con un tempo di 45”90. L’azzurro chiude davanti al russo Grinev, ma alle spalle di un Morozov imprendibile, capace di chiudere in 45”53 con la medaglia d’oro al collo.

