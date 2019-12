E’ la Russia ad aggiudicarsi l’ultima medaglia d’oro della quarta e penultima giornata degli Europei di nuoto in vasca corta: nella staffetta 4×50 stile libero mista, il quartetto fromato da Morozov, Grinev, Surkova e Kameneva ha chiuso al primo posto, col nuovo record continentale, in 1’20’31. Alle spalle della Russia si sono classificate Gran Bretagna e Francia, mentre l’Italia, con Bocchia, Miressi, Di Pietro e Pellegrini, ha chiuso la sua gara in 1’30”37 al quinto posto.

Valuta questo articolo