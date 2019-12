Sono terminati ieri gli Europei di nuoto in vasca corta: a Glasgow gli azzurri hanno affrontato una splendida settimana, ricca di preziose medaglie. La rassegna europea si è conclusa per la delegazione italiana con un imprevisto, immortalato dalle atlete e pubblicato sui social.

L’hotel Hilton dove alloggiavano Federica Pellegrini e compagne è stato evacuato ieri sera per un presunto incendio. La Divina, così come Arianna Castiglioni, Simona Quadarella, Martina Carraro ed Elena Di Liddo, hanno pubblicato Storie Instagram dalla strada, immortalando l’arrivo dei pompieri nel loro hotel. Non è chiaro se fosse effettivamente partito un incendo, e soprattutto di che entità. Sembra però che non si sia trattato di nulla di grave.

