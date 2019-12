Parte domani, venerdì 6 dicembre, la squadra italiana che domenica a Lisbona affronterà la 26esima edizione dei Campionati Europei di corsa campestre. Nella capitale portoghese al via 35 azzurri: 19 uomini e 16 donne. Fra i convocati, tre atleti già saliti sul podio individuale in questa manifestazione a cominciare da Nadia Battocletti, campionessa under 20 in carica. Al maschile Yeman Crippa parteciperà per l’ottava volta: due ori U20 e due bronzi U23 in carriera, è atteso nella prova senior in cui si è piazzato sesto un anno fa, mentre Yohanes Chiappinelli, argento under 20 nel 2016, sarà impegnato nella gara under 23. L’atleta con il maggior numero di presenze in questa rassegna è invece Valeria Roffino, che arriverà a quota dieci. Tra i protagonisti della stagione la non ancora 19enne Angela Mattevi, oro mondiale under 20 di corsa in montagna.

Valuta questo articolo