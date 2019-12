Si è tenuto oggi il sorteggio dei sedicesimi di Europa League. Sorride l’Inter, che affronterà il Ludogorets, un’avversaria abbordabile che non manda in allarme i nerazzurri. In casa Inter, però, si rimane con i piedi per terra: “non ci sono partite scontate, dovremo prepararle al meglio, ci possono essere delle sorprese, dipenderà anche quale sarà la condizione a febbraio della squadra. Adesso finiamo bene il campionato, poi avremo tutto il tempo necessario per prepararla“, queste le parole di Javier Zanetti ai microfoni Sky dopo il sorteggio.

“E’ una competizione in cui vogliamo essere protagonisti, importante, una competizione europea. Dispiace per come siamo usciti dalla Champions ma ormai è passato, dobbiamo concentrarci sul campionato e l’Europa League sarà importante. L’obiettivo è cercare di arrivare fino alla fine. Abbiamo avuto tanti infortuni che ci hanno penalizzato in gare importanti ma siamo in grado di poter lottare e competere recuperando tutti. Non è facile competere contemporaneamente in campionato ed Europa League ma saremo pronti. La storia dell’Inter parla chiaro, abbiamo il dovere di provarci, lavorando con grande umiltà“, ha aggiunto il vicepresidente dell’Inter.

“Siamo all’inizio di un nuovo percorso, stiamo facendo ottime cose e altre ce ne sono da migliorare, ma ci sarà tempo. Conte? Siamo felici di lui, vediamo da vicino come lavora e come prepara le partite, la sua passione che trasmette ai giocatori e a tutti noi è molto importante per una grande squadra che vuole tornare a lottare per grandi obiettivi. E’ un allenatore molto preparato, intelligente, di grandissima personalità. Dobbiamo continuare a lavorare in questa maniera ma siamo sulla strada giusta“, ha concluso Zanetti.

