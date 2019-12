Niente da fare per l’Olimpia Milano nella sedicesima giornata di Eurolega, la squadra di coach Messina infatti si arrende al CSKA Mosca, incappando nell’ottava sconfitta stagionale in Europa.

I russi si impongono 78-75 sudando però le proverbiali sette camicie, merito della formazione italiana che non si perde d’animo nemmeno quando scivola a -9 nel quarto periodo. Hackett e compagni però gestiscono alla grande la rimonta dell’Olimpia, portando a casa un successo preziosissimo. Una serata amara per Ettore Messina, addolcita però dal premio ricevuto al termine della partita come membro della Hall of Fame della VTB League, consegnatogli dal presidente della Lega Sergei Kuschenko.

