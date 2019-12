E’ iniziata oggi la 13ª giornata di Eurolega: in attesa di vedere domani in campo l’Olimpia Milano, tante sfide hanno intrattenuto oggi gli appassionati della palla a spicchi.

Sorride il Khimki, che ha avuto la meglio sull’Alba Berlin, col punteggio di 104-87. Bene anche l’Anadolu Efes, che grazie alla vittoria sul Fenerbahce per 73-81 consolida il suo primato in classifica.

Sconfitta per la Stella Rossa, che ha ceduto davanti al pubblico di casa contro il Baskonia, per 64-72. Vittoria invece per il Maccabi Tel Aviv, che ha superato di 10 unti, col punteggio di 90-80 il CSKA Mosca.

Infine ottima vittoria anche per il Real Madrid, che grazie al successo sull’Olympiakos per 93-87, si piazza momentaneamente al secondo posto in classifica.

