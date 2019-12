E’ partito questa mattina, con l’ufficializzazione del logo, il countdown verso EuroBasket 2021, la 41esima edizione del Campionato Europeo FIBA. La manifestazione, che per la terza volta nella sua storia verrà co-organizzata da quattro Paesi, farà tappa in Italia e più precisamente al Forum di Assago di Milano, dove si disputeranno le gare di uno dei quattro gironi della prima fase.

Dopo 30 anni, la massima competizione continentale per Nazionali torna in Italia (Roma, 1991) e coincide con le celebrazioni per il centenario della fondazione della Federazione Italiana Pallacanestro (1921/2021). L’evento sarà organizzato dalla Fip con la collaborazione di Master Group Sport, advisor commerciale federale dal 2018.

L’edizione dell’EuroBasket 2021 (2/19 settembre), la 41esima dal 1935, si disputerà in quattro Paesi: la Germania (Colonia e Berlino) ospiterà un girone e tutta la fase finale, gli altri gruppi sono stati assegnati a Italia (Milano), Georgia (Tbilisi) e Repubblica Ceca (Praga). Al via 24 squadre. Ogni raggruppamento sarà composto da 6 squadre e si disputerà con la formula del round robin. Le prime quattro formazioni di ogni girone accederanno alla fase a eliminazione diretta. Gli Azzurri sono già qualificati di diritto ma dovranno comunque giocare le gare di qualificazione (Febbraio 2020, Novembre 2020, Febbraio 2021) da fuori classifica.

Valuta questo articolo