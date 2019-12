Durante l’offseason Roger Federer ed Alexander Zverev hanno dato spettacolo con alcune esibizioni da sogno in Messico e Venezuela che hanno fatto il pieno dei fan. La terza, in quel di Bogotà, è stata annullata a causa del coprifuoco imposto in città a causa delle proteste e degli scontri avvenuti in piazza.

In un filmato di ESPN, si è venuti a conoscenza di un particolare retroscena riguardante la reazione di Roger Federer alla notizia dell’annullamento del match: il ‘Re’ ha avuto un crollo emotivo, scoppiando in lacrime negli spogliatoi per aver deluso i suoi fan. Zverev è andato a consolarlo e l’abbraccio fra i due è diventato virale.

Federer ha dichiarato ad ESPN: “siamo andati a scaldarci e ci siamo divertiti molto in campo, ma poi tutto ha iniziato a diventare un po’ strano. Pensavo dentro di me ‘questo è lo scenario migliore?’ Le persone hanno bisogno di tornare a casa ed essere al sicuro e questo è stato il momento in cui ho capito che non dovevamo giocare. C’era troppo stress e pressione per tutti. Ho avuto un piccolo crollo. Non sarebbe stata la partita da sogno che avrebbe dovuto essere e ho sentito tutto crollarmi intorno. Quando sono tornato negli spogliatoi, ero emotivamente a pezzi“.

