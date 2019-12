Emre Can, il gesto è da signore: rompe gli occhiali alla tifosa con una pallonata, le regala una maglia per farsi perdonare

“Ciao Emre Can, oggi in riscaldamento una tua pallonata in faccia mi ha distrutto gli occhiali“, con questo messaggio su Twitter Rossella, una tifosa della Juventus, ha raccontato la particolare disavventura della quale è stata sfortunata protagonista prima di Juventus-Sassuolo. Durante il riscaldamento, la ragazza è stata colpita da una pallonata di Emre Can che le ha rotto gli occhiali. Il centrocampista della Juventus si è subito scusato via social, proponendole un regalo per farsi perdonare: “ciao @RossB92! Mi dispiace per la pallonata di domenica, giuro che non l’ho fatto apposta… riesco a farmi perdonare inviandoti una maglietta firmata della Juve? Mandami un messaggio in privato e ci mettiamo d’accordo”.