Egan Bernal ha deciso di fare un clamoroso dietro front. Secondo quanto riporta la Cyclingnews, che cita la stampa colombiana, il giovane vincitore del Tour de France 2019 non prenderà parte al Giro d’Italia 2020 nonostante avesse assicurato la sua presenza.

Il ciclista colombiano punterà a riconfermarsi al Tour de France 2020. Secondo El Tiempo, Bernal inizierà la sua campagna 2020 ai campionati nazionali colombiani di Boyaca e rimarrà sul campo di casa per la sua prima gara a tappe, il Tour di Colombia, dall’11 al 16 febbraio. In quello che dovrebbe essere un programma simile al 2019, Bernal andrà poi in Europa per difendere il titolo alla Parigi-Nizza a marzo, prima di correre nella Volta a Catalunya.

