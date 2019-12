Quella contro gli Olrando Magic non potrà mai essere una partit come le altre per Dwight Howard. Il centro dei Lakers, tornato nella notte da avversario all’Amway Center, raccontanto nel post gara le sue sensazioni provate dopo l’addio ai Magic, avvenuto dopo 8 anni passati con la casacca di Olrando: “sono abbastanza sicuro che ad Orlando ci fossero un sacco di persone ferite e deluse per il mio addio. E mi dispiace se si sentono così. Ma non sarei la persona che sono oggi se fossi rimasto qui, quindi sono molto contento che sia emerso tutto ciò che doveva venire fuori, mi ha reso la miglior versione di Dwight Howard. Non avrei mai pensato che potesse succedere. Sono felice che sia successo, so che ha spezzato il cuore di molte persone, ma anche io ho sofferto. Ma, alla fine, sono libero e sento davvero bene.

Ero molto amareggiato per alcune cose che sono emerse a porte chiuse che nessuno dei fan o delle persone dei Magic doveva sapere. Non ho mai detto nulla al riguardo. Non ho mai criticato o parlato male di questa squadra. Ma avevo un sacco di amarezza nel cuore verso l’organizzazione e persino verso i tifosi per come mi hanno trattato quando sono tornato. Ma son andato avanti e così facendo mi sono tolto tutto il peso che avevo, rendendomi una persona migliore“.

Valuta questo articolo