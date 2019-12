I campioni di ciclismo si stanno preparando alla nuova stagione: i corridori si stanno allenando con le loro rispettive squadre in vista del 2020. Nuova avventura per Tom Dumoulin, che ha deciso di lasciare il team Sunweb per indossare la divisa della Jumbo Visma.

“Per la prima volta in otto anni ho avuto la possibilità di riflettere e ho potuto riscoprire il piacere del divertimento in bicicletta. Allenarsi, migliorare, curare piccole cose per stare al passo con la concorrenza, queste sono le cose che mi piacciono molto. Il ginocchio? In realtà, non ho più dubbi. L’ortopedico che mi ha operato a Rotterdam a luglio, mi aveva immediatamente garantito che non avrei avuto problemi dopo qualche mese e così è stato: dalla mia vacanza in Sudafrica non ho mai avuto problemi al ginocchio“, queste le parole dell’olandese a De Telegraaf dopo lo stop della scorsa stagione.

“In Sunweb sono quasi sempre stato l’unico capitano negli ultimi anni. Ora ho cambiato per mettermi alla prova, di certo non stavo cercando quel ruolo in un’altra squadra. Alla Jumbo-Visma ci sono più carte da giocare per i grandi giri: toccherà a Primoz, Steven e a me dimostrare chi è il migliore in quel momento. Penso che questo sia un buon punto di partenza, anche perché consente di distribuire la pressione. Finché accettiamo che tutti abbiano la possibilità di realizzare la nostra ambizione, non vedo alcun problema“, ha concluso Dumoulin.

Valuta questo articolo