Dal 2016 Contadi Castaldi è “Official wine partner” di Ducati Corse. Due brand molto affini che si incontrano e si uniscono in base a valori condivisi: ambizione, ricerca, innovazione, dedizione e creatività. Un sodalizio importante tra due realtà italiane, che si rivolgono al mondo intero, competendo ai massimi livelli dei rispettivi settori e segnando standard di indiscussa e riconosciuta eccellenza.

Per celebrare ulteriormente questo legame non poteva mancare la creazione di una cuvée dedicata, speciale, unica e, perché no, da collezionare: Ducati Brut Race. Tutto ha inizio a marzo 2017. Francesca Moretti, AD di Terra Moretti Vino e Gianluca Uccelli, enologo di Contadi Castaldi, compongono tre cuvée, partendo da un’ottantina di vini base. Insieme al Presidente di Terra Moretti Vino Vittorio Moretti, l’AD di Ducati Claudio Domenicali, il Direttore Generale di Ducati Corse, l’ingegnere Luigi Dall’Igna, scelgono tra le tre proposte quella che porti maggiormente in sé la grinta e l’essenza dei due brand.

Decisa la cuvée a maggio 2017 avviene il tiraggio. Il vino quindi si trasforma di mese in mese, con la seconda fermentazione, e insieme riposa, per arrivare, a settembre 2019, pronto e scattante per la sboccatura, con la liqueur più energica e slanciata. A dicembre 2019 il vino è pronto per essere apprezzato da tutti i fan di Ducati e Contadi Castaldi.

“Ho voluto un vino che celebri Ducati, ieri e oggi, e sappia raccontare quella sua unicità, la straordinaria capacità di suscitare emozioni. – ha dichiarato Francesca Moretti, AD di Terra Moretti Vino – Un Franciacorta dai profumi espressivi, dinamici, agili, sinuosi come una gincana, dal carattere fresco, verticale, energico e potente, come il nuovo V4″.

“Festeggiare dopo una gara con del buon vino è sicuramente piacevole ed è qualcosa che ogni volta ci auguriamo di poter fare. – ha commentato Claudio Domenicali, AD Ducati – Farlo con questa nuova bottiglia Contadi Castaldi, creata e selezionata insieme, significa associare il piacere all’orgoglio di avere un Franciacorta dedicato a Ducati, alle nostre moto, al nostro spirito, al nostro entusiasmo e alla passione che ci contraddistingue e che ci accomuna a questa prestigiosa casa di produzione vinicola. Non vedo l’ora di poter stappare una delle nuove bottiglie di Ducati Brut Race ad un GP, sono certo il brindisi di fine gara avrà un gusto ancora più unico e speciale”. Le bottiglie Contadi Castaldi hanno accompagnato i festeggiamenti del team Ducati in giro per il mondo e da oggi continueranno a farlo, con un’etichetta dedicata.

Ducati Brut Race – Scheda Tecnica :

Un Franciacorta immediato e diretto, fragrante, dallo stile equilibrato e versatile.

Ha colore giallo paglierino, animato da un perlage fine e persistente. Al naso è fresco, verticale, con sfumature di agrumi, cedro, ananas e pera. La bocca è fresca con note croccanti e accelera in un finale da primato.

Uvaggio chardonnay 80%, pinot nero 10%, pinot bianco 10%

Prezzo: 21 euro

Formato: 0,75 – Magnum

Valuta questo articolo