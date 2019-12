E’ arrivata questa mattina la notizia della durissima stangata nei confronti della Russia: la Wada ha deciso di squalificare per 4 anni gli atleti russi, bandendoli da qualsiasi competizione sportiva.

La Russia è pronta a fare ricorso, ma intanto c’è chi, dalla Wada, non si dice del tutto sereno e soddisfatto dopo la decisione. Secondo la vicepresidente dell’agenzia mondiale antidoping, infatti, questa squalifica non cambierà molto la situazione: “temo che la squalifica non sia sufficiente, volevo sanzioni che non si potessero annacquare, lo dobbiamo agli atleti puliti per attuare le sanzioni il più forte possibile”, ha infatti dichiarato Linda Hofstad Helleland.

Valuta questo articolo