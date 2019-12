Da ieri non si fa altro che parlare dello scandalo doping che ha colpito il mondo della MotoGp. Andrea Iannone è risultato infatti positivo ad una sostana non specificata, in un controllo antidoping effettuato lo scorso 3 novembre in Malesia.

Dopo le dichiarazioni di ieri, sui social, del campione di Vasto, è intervenuto il suo staff: “secondo Iannone, che oggi si è detto “tranquillo e intenzionato a dimostrare la sua estraneità” si tratterebbe semmai di un’assunzione involontaria. Tra le ipotesi che prende in considerazione ci sarebbe anche l’ingestione, nel periodo della trasferta tra Thailandia, Giappone e Malesia, di certe carni contenenti clenbuterolo che la stesa Agenzia Mondiale – in un documento del giugno scorso – aveva inserito come potenzialmente pericolose per il doping“.



