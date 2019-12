Daniil Medvedev non si ferma nemmeno nelle esibizioni. Il tennista russo, che al termine di un 2019 straordinario ha chiuso l’anno da numero 5 del ranking mondiale maschile, ha vinto anche la Diriyah Tennis Cup, torneo d’esibizione in corso di svolgimento sul cemento dell’Arabia Saudita. Niente da fare per Fabio Fognini, sconfitto in finale con il punteggio di 6-2 / 6-2 in appena 63 minuti di gioco.

