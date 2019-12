La stagione tennistica è ormai terminata da qualche settimana, ma c’è ancora tempo per qualche torneo d’esibizione per chiudere in bellezza il 2019. Fabio Fognini è impegnato in Arabia Saudita, sul cemento della Diriyah Tennis Cup, torneo d’esibizione nel quale ha affrontato e battuto John Isner nella gara d’esordio. Fognini, attuale numero 12 del ranking mondiale maschile, si è imposto sul gigante americano in due set, vincendo l’incontro con il punteggio di 7-6 (7-4) / 6-4. In semifinale Fognini affronterà il vincitore del match fra Monfils e Wawrinka.

