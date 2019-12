La stagione ATP di tennis è ufficialmente terminate da diverse settimane, ma c’è chi ancora regala spettacolo in campo. Si sta svolgendo infatti, Arabia, un interessante torneo di esibizione, la Diriyah Cup, nella quale spicca il nome di Fognini, che ieri ha battuto Isner per la prima volta in carriera e, oggi, ha superato anche il francese Monfils.

Il tennista ligure, che sta per diventre padre per la seconda volta, ha trionfato con un doppio 6-4, staccando il pass per la finale.

Valuta questo articolo