Vacanze al caldo per Diletta Leotta: la giornalista siciliana ha deciso di trascorrere in una località ‘estiva’ gli ultimi giorni dell’anno, per dare il benvenuto al 2020. Nonostante i giorni dedicati al relax, Diletta Leotta non rinuncia mai al suo allenamento, per smaltire le abbuffate natalizie: la giornalista ha pubblicato infatti oggi nelle sue storie Instagram dei video che la ritraggono in abiti sportivi sexy mentre corre vicino al mare. La corsetta con l’amica in spiaggia è davvero bollente.

