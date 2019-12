Si prospetta un altro weekend ricco di emozioni su DAZN con la Serie A TIM e la Serie BKT che scendono in campo per la sedicesima giornata di campionato.

La Serie A TIM su DAZN si apre sabato 14 dicembre alle 20:45 con l’attesissimo derby della lanterna tra Genoa e Sampdoria, pronto a illuminare il capoluogo ligure (con DAZN segui la partita IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND). La Sampdoria parte avvantaggiata con una scia di vittorie nell’appuntamento stracittadino che dura dal 2016. Sul campo però i blucerchiati si dovranno misurare contro un Genoa agguerrito e determinato ad allontanarsi dalla zona pericolante della classifica.

Il lunch match delle 12:30 di domenica 15 dicembre sarà Verona-Torino. Una sfida importante per entrambe le squadre che gravitano a metà classifica e sperano di spingersi ancora più in alto nella graduatoria. Alle 15:00 è la volta di Bologna-Atalanta. I bergamaschi, reduci dall’ultima giornata di Champions League, arrivano al Dall’Ara determinati a dare continuità alla striscia positiva di lungo corso che li vede vincitori per ben sette volte di fila contro i padroni di casa.

La piattaforma di streaming trasmetterà inoltre tutte le partite del sedicesimo turno della Serie BKT. Si parte con l’anticipo Chievo-Juve Stabia (venerdì alle 21:00) per arrivare al posticipo Trapani-Pisa (lunedì alle 21:00). Tra i vari match previsti tra sabato e domenica spicca la sfida tra Ascoli e Cittadella (sabato alle 15:00). I padroni di casa hanno perso solo una volta al Del Duce, ma il Cittadella è un avversario temibilissimo che ha scalato la classifica e non perde in trasferta da settembre.

Per il calcio internazionale, che nel fine settimana su DAZN vedrà le migliori partite di Liga, Ligue 1, Eredivisie, EFL Championship e J1 League, spicca Saint-Étienne-PSG (domenica alle 21:00), con gli ospiti che approfitteranno dell’incontro in cui sono i favoriti per allungare la distanza dal Marsiglia; e i due match ai vertici della Liga: Real Sociedad-Barcellona (sabato alle 16:00) e Valencia-Real Madrid (domenica alle 21:00).

