DeAndre Ayton aveva tanta voglia di tornare sul parquet. Fermo dalla prima giornata, per una squalifica per doping, arrivata a causa dell’assunzione di alcuni diuretici, proibita dall’NBA in quanto usata diverse volte per mascherare l’uso di sostanze dopanti, il centro dei Suns ha messo insieme 18 punti e 12 rimbalzi nel ko contro i Clippers.

Intervistato nel post gara, DeAndre Ayton si è detto rammaricato per la sua lunga assenza: “è stato frustrante. E so che quello che ho fatto è stato il mio più grande e non intenzionale errore della mia vita. E’qualcosa da cui imparare e ripartire. E’ un errore e tutti noi facciamo errori. La differenza è come ne esci. E penso che tutti mi stiano aspettando. Ho scontato la mia squalifica ed eccomi qui. Ad inizio partita il campo mi sembrava grande come uno da calcio. Poi piano piano è tornato tutto normale“.

