Si è tenuta oggi pomeriggio la presentazione di Rino Gattuso come nuovo allenatore del Napoli. E’ stato De Laurentiis ad aprire le danze con un saluto a nuovo arrivato ed un’altro invece ad Ancelotti. “Benvenuto Rino“, ha scritto su Twitter il presidente del Napoli.

“Ringrazio Ancelotti che ci ha seguito finora, rimango suo amico, fra noi c’è un rapporto limpido e sincero. Mi dispiace che le cose siano andate così ma molto spesso fra marito e moglie ci si divide ma si mantengono buoni rapporti. Ci si è svegliati all’improvviso e con grande responsabilità, per non rovinare anche il suo palmares di vittorie, ho cercato di salvaguardarlo e ho detto che ognuno doveva andare per la sua strada“, ha aggiunto De Laurentiis.

