DAZN e ICF (Italian Cage Fighting) hanno annunciato oggi un accordo per portare la più importante promotion italiana di MMA all’interno dell’ampia offerta di contenuti “fighting”, già disponibile sulla piattaforma di streaming (con DAZN segui gli eventi IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND). DAZN sarà infatti il primo official broadcaster italiano per l’evento ICF in programma nel primo trimestre del 2020.

L’Italian Cage Fighting è la promotion di Mixed Martial Arts (arti marziali miste) più attiva sul territorio italiano nata con l’obiettivo di organizzare eventi coinvolgendo i migliori atleti italiani ed europei di questa disciplina che sempre più sta suscitando un forte interesse da parte del pubblico in Italia e nel mondo.

Nata a gennaio 2018, ICF vanta già oltre 53 match professionistici, 40 dilettantistici e 11 incontri titolati. Tra gli atleti che hanno combattuto in IFC per poi passare in Bellator campioni come Stefano Paternò, Alessandro Botti e Pietro Penini, Andrea Fusi e Walter Pugliesi.

“Italian Cage Fighting nasce con due precisi obiettivi: dare ai migliori fighter italiani visibilità e possibilità internazionali e avvicinare ancor di più il grande pubblico alle MMA,” dichiara Michele Cerrone, Presidente ICF. “In quest’ottica l’accordo con DAZN, il miglior servizio di streaming dedicato allo sport, è stato un passaggio quasi naturale del quale siamo molto orgogliosi. Collocare ICF al fianco dei più grandi eventi di fighting internazionale e al calcio Serie A, potrà dare un ulteriore slancio alla crescita esponenziale che le MMA stanno avendo negli ultimi anni.”

“Dopo il grande progetto di Matchroom Boxing Italy, siamo contenti di affiancare anche ICF in questo percorso volto a promuovere le arti marziali miste sul nostro territorio,” dichiara Veronica Diquattro, Executive Vice President Southern Europe di DAZN. “L’obiettivo è infatti quello di dare ancora più visibilità alle MMA, che contano già numerosi appassionati nel mondo. Ampliamo dunque l’offerta aggiungendo una promotion che ha grande rilevanza in Italia per avvicinare ancora più persone a questo sport regalando momenti di emozione e spettacolo.”

