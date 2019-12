La stagione 2019 è stata speciale per Danilo Petrucci: nonostante un anno di alti e bassi, durante il quale il ternano non è riuscito a lottare per il Mondiale, il ducatista ha conquistato la sua prima vittoria in MotoGp, salendo sul gradino più alto del podio al Mugello, davanti al pubblico italiano.

Petrucci adesso è carico e motivato a far sempre meglio e per il 2020 ha intenzione di essere sempre protagonista, lottando per la vittoria nelle gare. Nonostante il periodo di vacanze, Petrucci si sta dando da fare, allenandosi duramente sulla moto da cross. Sei giorni su sette di allenamenti di motocross per il ternano, che ha mostrato sui social le sue ferite. Calli, sangue e profondi buchi sulle mani di Petrucci per l’intenso allenamento.

