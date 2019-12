La questione GOAT tiene banco anche nel mondo del pallone. Il calcio è in continua evoluzione, cambiano gli allenamenti, le differenze di valori, le epoche. Scegliere chi sia il migliore della storia diventa dunque un’impresa ardua, per la quale vengono prese in esame troppe caratteristiche difficili da stabilire in maniera univoca.

Ronaldinho ha dunque proposto una suddivisione per epoche calcistiche. In quella moderna, il brasiliano ex Milan ha indicato in Leo Messi il miglior giocatore al mondo. Dinho, commentando la vittoria del 6° Pallone d’Oro da parte dell’ex compagno ai tempi del Barcellona ha spiegato: “sono contento per Messi perchè è un amico, oltre ad essere diventato un’icona. Non mi piacciono i paragoni perchè è difficile identificare chi sia il migliore della storia. Ci sono Maradona, Pelè, Ronaldo… Non posso dire che Messi sia il migliore di sempre, ma è il migliore della sua epoca“. Con buona pace di Cristiano Ronaldo che dovrà accontentarsi del secondo posto.

