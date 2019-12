Cristiano Ronaldo prende l’ascensore, sale a 2 metri e 56 centimetri d’altezza, impatta la palla di testa e segna l’ennesimo, straordinario, gol della sua incredibile carriera. Una rete diventa virale, applaudita da compagni, avversari e addetti ai lavori, paragonata ai grandi salti dei cestisti NBA e a quello di… Marco Materazzi. L’ex difensore dell’Inter infatti, ha pubblicato un post Instagram nel quale si è complimentato con CR7 per la giocata, paragonandola però al suo colpo di testa arrivato a 2.70 cm d’altezza ai Mondiali: “bravo quasi come me” ha ironizzato ‘Matrix’.

