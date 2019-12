Thibaut Cortois finisce al centro di un clamoroso scandalo, rivelato dal Daily Star e riportato su tutti i tabloid. Il portiere del Real Madrid infatti avrebbe un figlio segreto con la vicina di casa ai tempi del Chelsea, la modella Elsa Izac, a sua volta sposata durante il concepimento.

Trasferitosi a Londra con la compagna Marta Dominguez, il giocatore belga non resiste al fascino della donna, concedendosi addirittura incontri romantici negli hotel dove il Chelsea era in ritiro, durante la gravidanza della compagna. A rimanere incinta è anche Elsa, ma Courtois le chiede di abortire, nonostante la donna avesse lasciato il proprio marito. Enzo, questo il nome del piccolo, viene però alla luce e incontra il portiere insieme alla madre a Madrid, essendosi trasferito al Real. Adesso Elsa vuole che Thibaut riconosca il bambino pubblicamente, anche se non sembra che l’ex Chelsea abbia intenzione di farlo.

Valuta questo articolo