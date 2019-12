“L’Eldorado degli sport invernali”, così la finlandese Sari Essayah, presidentessa della Commissione per i Giochi Invernali 2026 ha definito Cortina e le Alpi italiane. La Regina delle Dolomiti si prepara ad ospitare una serie di eventi sportivi ai massimi livelli, che culmineranno appunto nei Giochi Olimpici 2026, a settant’anni esatti dalle Olimpiadi del 1956, che fecero conoscere a tutto il mondo la località ampezzana.

Disano Illuminazione, produttore made in Italy con una lunga esperienza nell’illuminazione dei grandi eventi sportivi internazionali, collabora con Cortina come sponsor e come fornitore di prodotti d’eccellenza, per l’illuminazione dei tracciati storici e dei nuovi percorsi di gara.

Il 14 e 15 dicembre sulla nevi del monte Faloria si svolgono le gare della Coppa del Mondo di Snowboard, che Cortina ospita per il quinto anno consecutivo. La gara più spettacolare è sicuramente lo slalom parallelo in notturna sulla pista Tondi di Faloria, illuminata da Disano, sponsor tecnico della manifestazione.

La pista Tondi del Faloria, lunga circa 350 metri, è illuminata con un impianto fisso costituito da 128 proiettori Forum (Disano) da 2000 W distribuiti su 16 pali alti 13 metri per ogni lato. Ogni palo monta 4 proiettori Forum da 2000 W a fascio largo e fascio medio. A questi si aggiungono altri 54 proiettori Forum (Disano) da 2000 W, che garantiscono la perfetta visibilità per gli atleti in gara, per il pubblico presente e per i telespettatori collegati alla diretta tv.

L’impianto è omologato dalla FIS (Federazione Internazionale Sci) e assicura un’illuminazione dai 1000 ai 1400 lux, perfetta per le riprese televisive.

Gianpietro Ghedina, Sindaco di Cortina d’Ampezzo, ha dichiarato: “La Coppa del Mondo di snowboard è cresciuta di anno in anno, in modo esponenziale, raccogliendo sempre commenti positivi dalla Federazione Internazionale. Si inserisce quindi a pieno titolo nel percorso che ci porterà nel 2026 ad ospitare le Olimpiadi invernali. Cortina, grazie a tutti gli eventi internazionali sportivi che ospita, basti pensare alle Finali e ai Mondiali di sci alpino, diventerà la capitale mondiale, oltre che italiana, degli sport invernali”.

Disano sta collaborando anche all’allestimento tecnico delle piste per le Finali di Coppa del Mondo a marzo 2020 e i Mondiali di Sci Alpino del 2021.

I riflettori di Disano sono presenti sulla pista Olimpia, storico impianto cortinese che ospiterà le gare di slalom gigante femminile e sul nuovo tracciato Vertigine, realizzato nel 2017 su cui si svolgeranno le gare di discesa libera, slalom gigante e superG.

I riflettori di Disano avranno la funzione di facilitare l’allestimento delle piste prima delle gare, consentiranno gli allenamenti serali e serviranno per accensioni visibili dal paese, con un suggestivo effetto scenografico.

