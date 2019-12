Seconda giornata di gare a Nagano, nella quarta tappa stagionale di Coppa del Mondo di pista lunga, e secondo podio sfiorato per la Nazionale italiana del direttore tecnico Maurizio Marchetto. Dopo il quarto posto di Giovannini nella Mass Start arriva infatti anche quello del Team Pursuit azzurro reduce dal successo della scorsa settimana a Nur-Sultan (Kazakistan). Il terzetto tricolore formato da Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Nicola Tumolero (Fiamme Oro) e Michele Malfatti (S.C. Pergine) manca la top 3 per 84 centesimi di secondo chiudendo con il tempo di 3’45″710. Vittoria alla Russia, prima davanti rispettivamente a Giappone e Canada. L’altro piazzamento da top ten della giornata arriva poi dai 3000 femminili con l’8° posto di Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare) in 4’07″396, nella gara in cui l’altra azzurra impegnata, Noemi Bonazza (Fiamme Oro), ha chiuso dodicesima in 4’10″022. In division B da registrare infine sui 500 metri maschili il 9° posto di Mirko Giacomo Nenzi (Fiamme Gialle) con il crono di 35″457 e la ventesima piazza per David Bosa (Fiamme Oro) in 35″938.

