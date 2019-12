Doppietta azzurra nella tappa di Coppa del Mondo di Fioretto a Saint Maur. In una finalissima tutta italiana, Alice Volpi si è aggiudicata il derby tricolore con Martina Batini con il punteggio di 15-10. Per Alice Volpi, quello conquistato a Saint Maur è il quarto successo in carriera in una gara di Coppa del Mondo e proprio l’ultima doppietta azzurra, siglata ad Algeri nel febbraio 2018, l’aveva vista protagonista sul gradino più alto del podio.

