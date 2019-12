Dopo la doppietta azzurra nella finale di fioretto femminile individuale, vinta da Alice Volpi su Martina Batini, l’Italia sale nuovamente sul podio di Saint Maur. Tappa di Coppa del Mondo decisamente dolce per il fioretto femminile, grazie al secondo posto conquistato dalla squadra femminile composta da Alice Volpi, Arianna Errigo, Elisa Di Francisca e Francesca Palumbo. Le azzurre, dopo la vittoria all’esordio per 45-19 su Singapore, hanno avuto ragione ai quarti della Polonia col punteggio di 45-33, prima del successo in semifinale contro l’Ungheria per 45-28. In finale contro la Russia, l’Italia ha iniziato bene il match per poi subire nell’ultimo parziale la rimonta delle russe capaci di piazzare la stoccata del 41-41 ad un secondo dalla fine del tempo regolamentare. Nel minuto supplementare, a piazzata la stoccata del definitivo 42-41 è stata la russa Inna Deriglazova ai danni di Elisa Di Francisca.

