Subito un podio per gli azzurri nella tradizionale tappa di Namur della Coppa del Mondo di Ciclocross: il bolzanino Jakob Dorigoni chiude al terzo posto al termine di una prova di grande tenacia, generosità, sfortuna e determinazione. Sua la medaglia di bronzo nella prova Under 23, alle spalle dello svizzero Kevin Kuhn e dell’olandese Ryan Kamp.

Una prova straordinaria, quella di Dorigoni, che nonostante sia partito abbastanza arretrato e abbia forato diverse volte, riesce a recuperare posizioni e piazzarsi in testa alla gara. Nell’ultimo dei sei giri in programma, l’azzurro riesce anche a riaprire parzialmente i giochi per la vittoria, che fino al quel momento sembravano essere chiusi al duello tra Kuhn e Kamp: ma proprio nel finale lo svizzero trova le energie per allungare ancora, andando a trionfare con 6″ su Kamp e Dorigoni (che negli ultimi 300 metri fora per la quarta volta), e 7″ sul belga Tim Kielich, più lontani tutti gli altri con Antoine Benoist quinto a 32″. Gli altri italiani in gara Antonio Folcarelli e Filippo Fontana si piazziano rispettivamente al 19esimo e 32esimo posto.

“La gara è andata veramente molto bene” il commento di un soddisfatto Fausto Scotti. Che aggiunge: “Non avendo fatto prove di Coppa del Mondo con Dorigoni partivamo un po’ arretrati, ma nonostante questo Jakob è riuscito a recupare posizioni e a dominare per gran parte della gara. Una gara tra l’altro molto sfortunata: in tutto abbiamo forato ben 4 volte, l’ultima a 300 mt dal traguardo. Ma è riuscito sempre a rientrare tra i primi. Si vede che le sue condizioni sono ottimali, avevamo un buon presentimento ed il pronostico è stato rispettato”.

Classifica Under 23:

KUHN Kevin (SUI) 46:48 KAMP Ryan (NED) +0:06 DORIGONI Jakob (ITA) +0:06 KIELICH Timo (BEL) +0:07 BENOIST Antoine (FRA) +0:32 TURNER Ben (GBR) +0:35 VANDEPUTTE Niels (BEL) +0:44 VAN DIJKE Tim (NED) +0:44 RONHAAR Pim (NED) +1:0 ROUILLER Loris (SUI) +1:12

UOMINI JUNIORES – Nella prova Junior arriva un bel risultato e la conferma delle qualità della selezione: Filippo Agostinacchio, aostano del Team Bramati, conquista un prezioso quinto posto a soli 16″ dal podio. A cogliere il successo nella tappa di Namur, in Belgio, è ancora Thibau Nys, che consolida sempre di più la sua leadership nella classifica di Coppa. Il belga si impone con 45″ sull’elvetico Dario Lillo, 1’19” sul francese Remi Lelandais, 1’27” sul connazionale Lennert Belmans e 1’35” sul nostro Agostinacchio. Gli altri azzurri: Bryan Olivo 24esimo, 32esimo Lorenzo Masciarelli. Costretto al ritiro Davide De Pretto, non in perfette condizioni di salute.

Classifica Juniores:

NYS Thibau (BEL) 40:15 LILLO Dario (SUI) +0:45 LELANDAIS Remi (FRA) +1:19 BELMANS Lennert (BEL) +1:27 AGOSTINACCHIO Filippo (ITA) +1:35 MCGUIRE Rory (GBR) +1:39 FIALA Matyas (CZE) +1:46 HUYBS Ward (BEL) +1:55 KARS Hugo (NED) +1:59 ZATLOUKAL Jan (CZE) +2:00

