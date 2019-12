Tiril Eckhoff ha sfruttato al massimo quanto di buono fatto nella prova sprint del venerdì, ed ha conquistato anche la pursuit femminile disputata ad Annecy. La norvegese, alla nona vittoria in carriera in Cdm, è stata la più veloce con il tempo di 29’41″6 mettendosi alle spalle la connazionale Ingrid Tandrevold, staccata di 38″1 e con due errori al poligono, al pari della svizzera Lena Haecki, terza a 46″0. Subito fuori dal podio c’è Dorothea Wierer, autrice di una prestazione di alto livello: partita 22esima, l’altoatesina arriva fino alla quarta piazza grazie a quattro serie di tiro mostruose con un solo errore. Una rimonta eccezionale che non le permette però di mantenere il pettorale giallo di leader ceduto alla Tandrevold, adesso in testa nella classifica generale con tre lunghezze di vantaggio proprio sulla detentrice della sfera di cristallo. Wierer potrà riconquistarlo già domenica nella Mass Start programmata a partire dalle ore 14,15. Prestazione d’orgoglio di Lisa Vittozzi, la quale conferma la 15sima posizione della sprint, con un ritardo di 2’10″6 e quattro errori.

Ordine d’arrivo sprint femminile 7,5 Km Cdm Annecy (Fra):

ECKHOFF Tiril NOR 1 29:41.6 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 2 +38.1 HAECKI Lena SUI 2 +46.0

4. WIERER Dorothea ITA 1 +58.5 BRAISAZ Justine FRA 4 +1:02.8 HERRMANN Denise GER 4 +1:10.8 PREUSS Franziska GER 1 +1:16.4 KRYUKO Iryna BLR 1 +1:28.0 SIMON Julia FRA 4 +1:39.1 FIALKOVA Paulina SVK 2 +1:45.8

15. VITTOZZI Lisa ITA 4 +2:10.6

