Era probabilmente il match più atteso del weekend, quello di oggi pomeriggio, posticipato di mezz’ora per problemi all’impianto causati dal maltempo di ieri, tra Napoli e Parma. Una sfida attesissima che segna l’inizio dell’era Gattuso, dopo l’esonero di Ancelotti: un inizio amarissimo.

L’esordio sulla panchina del Napoli è infatti deludente per Gattuso vista la sconfitta casalinga contro il Parma per 1-2. La crisi, dunque, sembra aggravarsi, anche se è effettivamente presto per puntare il dito contro il nuovo allenatore, che ha sicuramente bisogno di un po’ di tempo prima di poter dare le risposte desiderate dai tifosi partenopei in campo.

Un inizio in salita per i padroni di casa che hanno subito il primo gol dopo un errore di Koulibaly che ha lanciato Kulusevski verso la rete del vantaggio. Piano piano il Napoli è riuscito ad entrare nella partita con diverse occasioni, nessuna delle quali però andata a buon fine. Solo al 18′ del secondo tempo i partenopei sono riusciti ad andare a segno, grazie alla rete di Milik, di testa su cross di Immobile. Il Parma ha però presto infranto i sogni celesti, col raddoppio di Gervinho. I ducali, grazie al successo di oggi, superano il Napoli, salendo a quota 24 punti, al settimo posto, seguiti proprio dalla squadra partenopea, ottava a 21 punti.

