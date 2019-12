LeBron James è stato senza dubbio protagonista nella vittoria dei Lakers sul campo dei Jazz. Il numero 23 dei gialloviola ha contribuito alla vittoria dei suoi con 20 punti e 12 assist, ma è anche diventato virale per un clamoroso episodio di ‘passi’ non fischiati dagli arbitri.

LeBron James ha dato anche un’importante lezione di vita. Il ‘Re’ è stato accusato di aver mantenuto un comportamento irrispettoso nei confronti dei suoi avversari entrando in campo senza scarpe per esultare durante un’azione di gioco dei compagni.

Su Instagram LeBron James ha risposto alle accuse con un messaggio importante: “immaginate di fare il vostro lavoro al massimo livello e nel momento in cui non sei necessario, date le vostre scarpe ad una bimba ed un bimbo che traggono ispirazione da te e che speri di aver reso orgogliosi. Poi immaginate di tifare i vostri compagni perché adori vederli vincere più di te stesso e per questo essere criticati. Gente, questo è il nostro mondo e non devi mai smettere di avere uno scopo nella vita. La negatività, l’energia negativa, l’odio, l’indivia, proveranno a buttarti giù e sta solo a te saper gestire questi momenti. Io li gestisco dicendo semplicemente ‘grazie‘, con un sorriso sulla faccia e dando il massimo mentre faccio tutto ciò. Vivi. Ridi. Ama”.

