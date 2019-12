Importantissimo annuncio, in questo freddo lunedì mattina di dicembre, per il Team Ineos: la squadra inglese ha deciso di ingaggiare il campione del mondo a cronometro Rohan Dennis.

Dopo la rottura con la Bahrain Merida, il ciclista australiano ha trovato una nuova casa, legandosi per due anni al Team Ineos. “Era un sogno correre per questo team, di cui sono sempre stato un sostenitore pur gareggiando come rivale. È quindi un onore poter difendere questi colori e lavorare in un ambiente come questo che crede nella ricerca e nell’innovazione. Conosco già molti ragazzi ma sarà importante nei ritiri prestagionali affinare la conoscenza“, ha dichiarato Dennis.

