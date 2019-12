Unicorni incantevoli e ricami preziosi per la collezione primavera/estate 2020 di Lelli Kelly: sui social l’apprezzamento della figlia di Bianca Balti [GALLERY]

Per la Primavera/Estate 2020 Lelli Kelly ha scelto di rappresentare il fantastico mondo degli unicorni in tutte le sue meravigliose declinazioni, sia dal punto di vista emozionale e narrativo che del design e dei colori.

La speciale capsule collection “Unicorni” – ideata nei tre modelli basket, dolly e sandalo – rappresenta infatti il fiore all’occhiello della nuova collezione Primavera/Estate 2020 del brand italiano.

La collezione “Unicorni” fa parte dell’iconica e più ampia linea “Decorata”, emblema dell’inimitabile estetica che ha reso Lelli Kelly celebre a livello internazionale.

Si tratta di scarpe decorate da un’infinità di applicazioni ricamate a mano: centinaia di perline, strass e paillettes multicolore danno vita a incantevoli disegni e fantasie. Ogni scarpa è realizzata artigianalmente e quindi unica, grazie a tecniche di lavorazione adoperate in esclusiva da Lelli Kelly e messe a punto negli anni.

La linea “Decorata” si amplia ed evolve in “Principessa”, l’esclusiva sneaker di Lelli Kelly interamente ricamata a mano. Questa Primavera “Principessa” ritorna con i nuovi design farfalla, cuori e stelle multicolore e la praticità di strappo e lacci elastici.

Inoltre, a seguito del grande successo riscontrato durante l’Autunno 2019, il brand ha deciso di riproporre il tanto amato accessorio a forma di Unicorno sulla linea “Colorissima”, la scarpa interattiva dotata di un set di cintolini colorabili e intercambiabili che le bambine possono colorare a loro piacimento.

La collezione Primavera/Estate 2020 di Lelli Kelly si sviluppa anche in altre tipologie di modelli e prodotti: le sneakers, impreziosite con accessori e ricami raffinati, rendono cool anche i look casual e disimpegnati; le ballerine, ideali per completare gli outfit eleganti e da cerimonia; i sandali, sia sportivi che eleganti, perfetti per godersi al meglio le tanto attese giornate estive.

Le creazioni Lelli Kelly sono tipicamente caratterizzate da una palette di colori glam e vivaci – spiccano il rosa, il lilla, l’azzurro, il verde, il rosso, il bianco, l’argento e l’immancabile fuxia – e materiali di qualità opportunamente testati in modo da rispettare i più alti standard qualitativi internazionali.

Qualità, design, ricerca e innovazione, aspetti da sempre molto cari al brand, si fondono dando vita alla nuova collezione Primavera/Estate 2020, tramite cui Lelli Kelly come sempre si pone l’obiettivo di soddisfare sia i gusti delle bambine che le esigenze delle mamme.

Lelli Kelly e Bianca Balti illuminano Los Angeles

Il brand Lelli Kelly ringrazia e saluta con affetto la nota top model italiana Bianca Balti, che ha condiviso con il suo milione di followers su Instagram la gioia di sua figlia, la piccola Mia, nel ricevere e scartare alcuni modelli di scarpine Lelli Kelly. Nell’ultima delle IG stories Mia, entusiasta, corre per la casa indossando il modello Perrie, un’elegante scarpina in vernice arricchita con un grazioso accessorio a forma di fiocco.