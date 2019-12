Napoli-Parma è a rischio a causa dei danni riportati dalla tettoia del San Paolo dopo la bufera abbattutasi ieri sul capoluogo campano. Il club emiliano però non ci sta e, secondo quanto rivelato da Skysport, minaccia di non accettare un eventuale rinvio della gara. Il Parma crede che si tratti solo di una strategia per dar più tempo a Gattuso per lavorare sulla sua squadra e vorrebbe invece giocare in data odierna anche a porte chiuse. La commissione del Comune ed il Gos prenderanno a breve la decisione definitiva.

Valuta questo articolo