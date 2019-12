Con la Supercoppa Italiana in bacheca, Ciro Immobile ha deciso di regalarsi un viaggio al caldo di Dubai per festeggiare le vacanze natalizie insieme a tutta la famiglia. Il bomber della Lazio ha postato una foto speciale che lo ritrae insieme al tennista Novak Djokovic, beccato sulla spiaggia. Uno regalo di Natale sicuramente gradito per tutti i fan dei due sportivi.

Valuta questo articolo