Si apre con le qualifiche dei quartetti azzurri la quinta tappa di Coppa del Mondo in corso a Brisbane (Australia) fino a domenica 15 dicembre. Il trenino rosa con Alzini Martina, Elisa Balsamo, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini accede al primo round dopo aver registrato 4’24”007 in qualifica, segnando il sesto tempo. In questa manche le azzurre affrontano la Germania, settimo crono in qualifica, imprimendo un gap di 4” alle avversarie. I 4’21”394 finali non sono però sufficienti per accedere alla finale per il bronzo: il torneo dell’inseguimento a squadre si chiude per l’Italia rosa con il sesto posto. Sul filo del rasoio si è corsa poi la finale per l’oro tra Australia e Nuova Zelanda: le iridate padrone di casa hanno avuto la meglio con 4’13”237 contro i 4’13”553. Bronzo al Canada.

I ragazzi del CT Villa, con un organico composto dall’esperto Liam Bertazzo al fianco dei giovani Carloalberto Giordani e Stefano Moro (classe 1997) e ad un giovanissimo Jonathan Milan (classe 2000), chiude le qualifiche in 3’56”141, che vale l’ottavo tempo. Al primo round il CT inserisce Davide Plebani al posto di Moro: la manche è contro la Germania, che in qualifica ha registrato un crono di 3’53”927, nettamente inferiore rispetto a quello azzurro. Qui l’Italia riesce a migliorarsi di 2” (3’54”010) e conclude il suo torneo in settima posizione. Anche tra gli uomini il dominio è australiano (3’49”776) nella sfida finale per l’oro contro la Nuova Zelanda, argento in 3’53”601. Bronzo alla Svizzera e quarto posto alla Germania.

Finali sabato 14 dicembre a partire dalle ore locali 11.00 ( + 9 ore di fuso dall’Italia) con gli azzurri al via

Madison donne – Elisa Balsamo e Vittoria Guazzini

Keirin Uomini – nessun azzurro al via

Omnium Uomini – Davide Plebani

Sprint Donne – Miriam Vece

