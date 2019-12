La stagione 2020 del team Bardiani CSF Faizanè è pronta a partire. L’appuntamento è fissato per il 16 e 17 dicembre a Zanè, con cena finale il martedì sera a Reggio Emilia.

Una due giorni che si preannuncia molto intensa. Il programma prevede infatti visite mediche per tutti i 20 atleti del Roster 2020, foto ufficiali, riunioni tecniche e sportive per impostare la stagione, ma anche momenti conviviali aperti a sponsor e media.

Lunedì 16 dicembre alle ore 18.30 sarà infatti aperta ufficialmente la stagione 2020 con un aperitivo presso la sede di Faizanè, a Zanè. In questa occasione saranno svelate alcune importanti novità del team in vista della stagione 2020. La due giorni si concluderà quindi martedì 17 sera a Reggio Emilia, dove risiede lo storico cuore pulsante del #GreenTeam, per una cena organizzata dagli storici partner Bardiani e CSF.Queste le attività in programma nel primo mini-ritiro stagionale:

Ritrovo presso la sede di Faizanè S.p.a.

– Visite mediche presso il centro Fisiocortiana di Schio.

– presso il centro di Schio. Foto ufficiali stagione 2020 , atleti e staff.

, atleti e staff. Riunioni tecniche e sportive tra Management, Direttori Sportivi e atleti.

tra Management, Direttori Sportivi e atleti. Condivisione e accettazione del regolamento interno del #GreenTeam.

del #GreenTeam. Aperitivo di inizio stagione presso la sede di Faizanè S.p.a , in data 16 dicembre ore 18.30

presso la sede di , in data 16 dicembre ore 18.30 Presentazione di alcune importanti novità del team 2020.

Cena di chiusura lavori a Reggio Emilia, in collaborazione con Bardiani e CSF, in data 17 dicembre ore 20.30

Il debutto sportivo del team è previsto invece per il 26 gennaio in Argentina alla Vuelta a San Juan.

